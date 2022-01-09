9 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день

9 січня 2022 , 09:07
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Джерело:

24 канал

9 січня 2022 року християни святкують день святого Степана. Святий став першим мучеником, який загинув за християнську віру.

Привітання з днем Ангела 9 січня приймає Степан.

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Прикмети 9 січня

  • Якщо на вулиці не помітно дрібних птахів, отже незабаром почнуться снігопади.
  • Зорі яскраво мерехтять на нічному небі – очікуйте лютих морозів.
  • Мороз і сонце за вікном віщують урожайний рік.
  • На Степана сильно дме вітер – літо буде спекотним.

Що не можна робити 9 січня

  • На Степана суворо забороняється виконувати хатню роботу.
  • Не сумуйте нині і не займайте голови поганими думками.
  • Не лайтесь і не лихословте.
  • Важливо не сваритись сьогодні з коханою людиною.
Автор: Андріана Будиш