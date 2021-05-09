9 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

9 травня віряни вшановують пам'ять святої Глафіри. Вважається, що цей день є найкращим для посадки гороху і картоплі. Також, сьогодні відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Іменини святкують: Василь, Іван, Микола.
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Прикмети 9 травня
- Багато роси 9 травня – очікуйте врожаю огірків.
- Зозуля кує часто і голосно – буде гарна погода.
- Свіжий ранковий вітер протягом дня посилюється, а до вечора, навпаки, слабшає – прикмета до того, що буде ясна і стійка погода.
- Хмари швидко пливують – в найближчу годину почнеться сильна гроза.
- Ясний ранок – прикмета до того, що пора посіви проводити.
Що не можна робити 9 травня
- Не виходьте сьогодні з дому після заходу сонця.
- Не кричіть ні на кого.