9 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
9 жовтня 2021 , 09:11Читать новость на русском
Джерело:24 канал
9 жовтня християни відзначають Представлення апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Святого шанують як Божого мандрівника, який послідував за Христом на Голгофу. У народі йому моляться перед відправленням у довгу дорогу, оскільки вірять, що дороги зазвичай притягують нечисту силу.
Іменини 9 жовтня святкує Іван.
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Прикмети 9 жовтня
- Сніг пішов 9 жовтня – через 40 днів настане зима.
- Сонячний і теплий день 9 жовтня віщує неспекотний і дощовий липень.
- До першого снігу на деревах залишилося досить багато листя – чекайте суворої зими.
- Дощ зі снігом 9 жовтня – в січні буде три сильних відлиги.
- Після тривалого затишшя 9 жовтня починає дути сильний вітер – буде дощ або сніг.
Що не можна робити 9 жовтня
- Довершуйте справи докінця. Не затягуйте з дедлайнами.
- Не розповідайте про свої плани 9 жовтня.
- Не одягайте у цей день старе і незручне взуття – до поганого життєвого шляху.