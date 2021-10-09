9 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

9 жовтня 2021 , 09:11
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Джерело:

24 канал

9 жовтня християни відзначають Представлення апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Святого шанують як Божого мандрівника, який послідував за Христом на Голгофу. У народі йому моляться перед відправленням у довгу дорогу, оскільки вірять, що дороги зазвичай притягують нечисту силу.

Іменини 9 жовтня святкує Іван.

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Прикмети 9 жовтня

  • Сніг пішов 9 жовтня – через 40 днів настане зима.
  • Сонячний і теплий день 9 жовтня віщує неспекотний і дощовий липень.
  • До першого снігу на деревах залишилося досить багато листя – чекайте суворої зими.
  • Дощ зі снігом 9 жовтня – в січні буде три сильних відлиги.
  • Після тривалого затишшя 9 жовтня починає дути сильний вітер – буде дощ або сніг.

Що не можна робити 9 жовтня

  • Довершуйте справи докінця. Не затягуйте з дедлайнами.
  • Не розповідайте про свої плани 9 жовтня.
  • Не одягайте у цей день старе і незручне взуття – до поганого життєвого шляху.
Автор: Андріана Будиш