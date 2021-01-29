Коротко про бій під Крутами: факти

15:51

29 січня вшановують пам'ять усіх українців, хто загинув у бою під Крутами. Цей історичний бій стався 1918 року на залізничній станції Крути, неподалік від Києва. Загін із кількох сотень студентів, курсантів та добровольців захищав вхід до столиці і стримував російський більшовицький наступ.