В Україні Марію Діву споконвіків вважали оборонницею від злої напасті. Ще славні запорожці, які колись боронили українські землі, молились до Богородиці й просили у неї сил і захисту. Зараз Росія вкотре вирішила напасти на нашу державу з метою знищити її. Проте український народ не втратив своєї міцності й готовий відбивати ворога до останнього подиху.

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Згідно з Біблією, архангел Гавриїл одного дня прийшов до Діви Марії і подарував їй "благу вість", сказавши, що вона народить сина, який згодом стане Спасителем роду людського. Тож українцям необхідно вірити, що зовсім скоро й до нас прийде та блага звістка, у якій йтиметься про нашу перемогу над російським окупантом.

Так, як це свято є одним із 12 найбільших у християнстві, то у цей день є безліч прикмет і заборон. Кажуть, що на Благовіщення земля відпочиває, тому в жодному випадку не можна її торкатися. Прикмети кажуть, що у це велике свято птахи навіть не в'ють свої гнізда.

Молитва до Богородиці на Благовіщення

У таку світлу подію, як Благовіщення не забудьте звернутись до Матері Божої з особливою молитвою. Насамперед помолитись до Діви Марії потрібно тим жінкам, які нещодавно стали матусями й тим, хто готується зустріти своє маля.

Богородице Діво, радуйся!

I я вітаю Тебе, Пренепорочна Діво, словами, якими поздоровив Тебе колись Архангел Гавриїл у Назареті. Ти повна всяких ласк, з Тобою Господь.

Всевишній підніс Тебе до найбільшої гідності в небі й на землі, бо вибрав Тебе на Матір Свого Сина.Ти одна з поміж жінок вибрана до такої гідності.

Тебе славлю, Тебе величаю, Тобі честь віддаю, Донько Предвічного Вітця, Мати Божого Сина, Обручнице Святого Духа.

Окрім такої гідності, Ти, Пресвята Діво, така покірна, що називаєш Себе Божою служницею.

Тож молю Тебе: навчи й мене тієї найбільшої чесноти — покори. Випроси мені ласки, щоб я міг(ла) лише тим величатися, що я Твій(оя) слуга. А коли буду Твоїм(єю) вірним(ою) слугою, тоді буду виконувати Божу волю в усьому і через те буду учасником(цею) Божої слави на небі. Цього від Тебе надіюся, про це Тебе сьогодні гаряче прошу. Амінь

Що не можна робити на Благовіщення-2022

У свято не можна займатись важкою роботою, а також в'язати і вишивати.

Коли приходило Благовіщення люди казали, що сьогодні птах гнізда не в'є а дівчина коси не плете. Це означає, що цього дня заборонені будь-які маніпуляції з волоссям. Його не можна ні стригти, ні фарбувати.



Що не можна робити на Благовіщення-2022