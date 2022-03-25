В Украине Марию Деву испокон веков считали защитницей от злой напасти. Еще славные запорожцы, когда-то защищавшие украинские земли, молились Богородице и просили у нее сил. Сейчас Россия снова решила напасть на наше государство с целью уничтожить его. Однако украинский народ не потерял своей крепости и готов отбивать врага до последнего вздоха.

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Согласно Библии, архангел Гавриил однажды пришел к Деве Марии и подарил ей "благую весть", сказав, что она родит сына, который впоследствии станет Спасителем рода человеческого. Поэтому украинцам необходимо верить, что совсем скоро и к нам придет та благая весть, в которой будет идти речь о нашей победе над российским оккупантом.

Так, как этот праздник является одним из 12 величайших в христианстве, то в этот день есть множество примет и запретов. Говорят, что на Благовещение земля отдыхает, поэтому ни в коем случае нельзя ее прикасаться. Приметы говорят, что в этот большой праздник птицы даже не вьют свои гнезда.

Молитва к Богородице на Благовещение

В такое светлое событие, как Благовещение, не забудьте обратиться к Матери Божьей с особой молитвой. Прежде всего помолиться к Деве Марии нужно тем женщинам, которые недавно стали мамочками и готовящимся встретить своего малыша.

Богородица Дева, радуйся!

И я приветствую Тебя, Пренепорочная Дева, словами, которыми поздравил Тебя когда-то Архангел Гавриил в Назарете. Ты полна всяких милостей, с Тобою Господь.

Всевышний вознес Тебя к величайшему достоинству в небе и на земле, потому что избрал Тебя в Матери Своего Сына. Ты одна из женщин выбрана к такому достоинству.

Тебя славлю, Тебя величаю, Тебе честь воздаю, Доченька Предвечного Отца, Матери Божьего Сына, Обручнице Святого Духа.

Кроме такого достоинства, Ты, Пресвятая Дева, так покорна, что называешь Себя Божьей служительницой .

Молю Тебя: научи и меня той величайшей добродетели — смирения. Выпроси мне ласки, чтобы я мог(ла) только тем величаться, что я Твой(я) слуга. А когда буду Твоим верным слугою, тогда буду исполнять Божью волю во всем и потому буду участником Божьей славы на небе. Этого от Тебя уповаю, об этом Тебе сегодня горячо прошу. Аминь

Что нельзя делать на Благовещение-2022

В праздник нельзя заниматься тяжелой работой, а также вязать и вышивать.

Когда приходило Благовещение люди говорили, что сегодня птица гнезда не вьет, а девушка косы не плетет. Это значит, что в этот день запрещены какие-либо манипуляции с волосами. Его нельзя ни стричь, ни красить.



Что нельзя делать на Благовещение-2022