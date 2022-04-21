Чистий четвер 2022: день, коли Ісус омив ноги учням та був зраджений Юдою – що не можна робити

Чистий четвер у 2022 році припадає на 21 квітня. Це один з найважливіших днів Страсного тижня перед світлим Воскресінням Христовим.

Чистий четвер знаменує прихід Великодня за три дні, тому віряни приділяють в цей день особливого знамення чистоті – не лише в оселі. У цей день не менш важливо правильно прожити Чистий четвер в духовному плані та позбутися всіх негативних думок.

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Цей день є особливим для православних християн. У Чистий четвер Ісус омив ноги своїм учням а встановив Таїнство Євхаристії на Таємній вечері. Вже ввечері цього дня здійснилося його пророцтво. Ісуса Христа зрадив один із його дванадцяти учнів – Юда Іскаріот за 30 карбованців.

У вигляді хліба та вина Спаситель дав учням Своє Тіло та Свою Кров, що у Страсну п’ятницю, наступного дня, проллється на Голгофі. Як саме хліб та вино стали Тілом та Кров’ю Господа – велика таємниця. Саме тому Євхаристію і називають – Таїнством.



Ісус омив ноги своїм учням

Традиції в Чистий четвер

У храмах на Чистий четвер відбуваються святкові богослужіння, де священник читає 12 Страсних Євангелій.

Обов'язковою традицією на Чистий четвер є відвідування церкви. Вважають, якщо усі члени родини побувають на Службі Божій, то весь рік вони не знатимуть горя й житимуть у злагоді. Під час Літургії потрібно висповідатись і покаятись у всіх своїх провинах, щоб очистити душу.



Під час вечірнього богослужіння священник переодягається 12 разів

Що можна робити в Чистий четвер

У Чистий четвер приберіть в своїй оселі. Позбудьтеся непотрібних речей, винесіть сміття, поперіть одяг. Нехай до Воскресіння Христового у вашому будинку буде чисто й затишно.

У такий важкий для України час, спробуйте знайти серед свого гардеробу чистий та якісний одяг, який на вас вже замалий, або не підходить. Для людей, які залишили свої домівки з одним лише рюкзаком, зараз він неабияк знадобиться.

Також господині печуть в цей день паску. Після прибирання треба поставити тісто, а коли воно підніметься, прочитати необхідні молитви та приступати до випічки.



Господині печуть паски в Чистий четвер

Чистий четвер також має на увазі очищення тіла. Позбудьтеся старих образ, відкиньте погані думки та приділіть час молитві. Воше звернення до Господа, як ніколи, дуже потрібне і важливе.

Принесіть додому свічку з вечірньої церковної літургії. Вона не лише очищує енергетику будинку, але й захистить ваш дім.

Що не можна робити в Чистий четвер

У Чистий четвер не можна нікому давати гроші в борг. Виняток складає допомога близьким в скрутній ситуації.

Не можна в цей день веселитися та слухати гучно музику.

Пам’ятайте, що в цей день триває піст, тому варто дотримуватися сухоїдіння без олії та гарячих страв.

Не можна в цей день брати з землі будь-які гроші до рук.