Бабак Тимко спрогнозував, коли в Україну прийде весна: деталі

Традиційно, 2 лютого прийнято будити бабака, аби взнати якою буде весна і коли вона настане. Цьогоріч харківський бабак Тимко передбачив, що весна у 2021 році буде ранньою і прийде через 6 тижнів.

Джерело: телеграм-канал ТРУХА Харьков

Пробудження бабака є неабиякою подією кожної зими. Ця традиція є відносно новою в Україні, проте стає все популярнішою і популярнішою. Вважають, що за поведінкою бабака можна визначити, коли прийдуть весняні дні й тепло.

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В Україні є два маленьких гризуни-метеорологи, і один з них вже зробив свій прогноз – це харківський бабак Тимко. Тимка розбудили сьогодні, 2 лютого, у селі Гайдари, що у Харківській області. Відомо, що прокинувшись від зимової сплячки, він виповз із нори й не побачив своєї тіні. Згідно до прикмет – це означає, що весна прийде рано.



День бабака: який прогноз на весну 2021 / Pixabay

"Весна настане рано. Це не означає, що зараз і у цей момент, тому потрібно буде почекати шість тижнів", - заявила доглядачка бабака Надія Токарська. Також, організаторка заходу з приводу пробудження гризуна-метеоролога, Людмила Доля, додала, що "бабаки ніколи не помиляються з прогнозом, здебільшого підводить погода."