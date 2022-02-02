Тваринка, яка віщує весну: що відомо про День бабака і коли його зустрічають в Україні

На початку лютого у Канаді та США святкують День бабака. Вважають, що за поведінкою цього гризуна можна визначити, як швидко прийде весна і якою буде її тривалість. Потішне свято прижилось і в Україні й щороку стає чималою подією.

Хоч День бабака прийшов із закордону, в Україні він теж має право існувати, адже цей вид гризуна вже давно уподобав наші степи. Зазвичай бабаки мешкають у норах і перебувають у сплячці впродовж зими.

Важливо Львів'янам пообіцяли ранню весну через раптове пробудження бабаків

Коли відзначають День бабака

Традиційно прийнято відзначати День бабака 2 лютого. Вірять, що цього дня тварина має прокинутись і спрогнозувати, коли прийде весняне тепло.

Зазвичай цього дня у місті Панксатоні (США), де було започатковано свято проводять гучні гуляння й фестивалі, куди з'їжджаються усі охочі. Сьогодні ж загалом є сім найбільш знаменитих у світі бабаків-метеорологів: Філ, Чак, Сем, Біллі, Джиммі, Віллі й Генерал Лі.



День бабака: дата свята / Фото Pixabay

Українські бабаки прокидаються дещо пізніше – на Стрітення (15 січня) або ж у день святої Явдохи (14 березня). В Україні мешкають декілька таких пухнастиків-метеорологів: львівські бабаки Марічка і Мишко й Тимко – бабак з Харкова.

Цікаво, що вперше за 13 років гризуни зі Львова вирішили пробудитись раніше – це сталось 5 січня 2022 року. Керівництво Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру, де живуть тваринки ствердило, що це відбулось через аномальне тепло.

Прикмети на День бабака

Якщо у день пробудження бабака було хмарно й він не бачив своєї тіні, коли вилазив з нірки, то весна мала прийти швидко.



День бабака 2022: прикмети / Фото Pexels