18 січня Україні святкують Другий Святвечір. Свято відзначають напередодні Хрещення, тож до нього люди готуються по-особливому.

Надвечір'я Хрещення – врочистий час для кожного християнина. У свято кожен вірянин має переосмислити всі свої вчинки й очиститись від гріхів, аби шанобливо зустріти Водохреща. Цього дня господині готують святкову вечерю, головною стравою якої є кутя.

До слова Другий Святий вечір: традиції святкування надвечір'я Водохреща

Що не можна робити на Другий Святвечір-2022

У свято краще утриматись від гучних вечірок і гостин. Проведіть Водохресний Святвечір у спокої.

Не можна переїдати і вживати багато алкоголю.

Перед вечерею краще нічого не їсти й дотриматись посту.

Не варто цього дня сумувати і тим більше плакати.



Що не можна робити на Другий Святвечір 2022