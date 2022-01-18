Що не можна робити на Другий Святвечір-2022

18 січня 2022 , 07:36
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Джерело:

24 канал

18 січня Україні святкують Другий Святвечір. Свято відзначають напередодні Хрещення, тож до нього люди готуються по-особливому.

Надвечір'я Хрещення – врочистий час для кожного християнина. У свято кожен вірянин має переосмислити всі свої вчинки й очиститись від гріхів, аби шанобливо зустріти Водохреща. Цього дня господині готують святкову вечерю, головною стравою якої є кутя. 

До слова Другий Святий вечір: традиції святкування надвечір'я Водохреща

Що не можна робити на Другий Святвечір-2022

  • У свято краще утриматись від гучних вечірок і гостин. Проведіть Водохресний Святвечір у спокої. 
  • Не можна переїдати і вживати багато алкоголю.
  • Перед вечерею краще нічого не їсти й дотриматись посту.
  • Не варто цього дня сумувати і тим більше плакати.


Що не можна робити на Другий Святвечір 2022 

  • Кажуть, що саме у цей день не можна займатись пранням, адже це може осквернити воду.
  • Уникайте конфліктів і сварок.
  • На Другий Святвечір не можна покидати дім чи виходити далеко за його межі.
Автор: Андріана Будиш