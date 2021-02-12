Дзеркальна дата 12.02.2021: як здійснити найзаповітніші бажання у цей день

П'ятниця, 12 лютого, за прогнозами астрологів є надзвичайно сильним енергетичним днем. 12 лютого 2021 року сприятливим буде візуалізація найпотаємніших бажань. Це ідеальний день, щоб спрямувати свою енергію на важливі справи.

Дзеркальна дата 12.02.2021 оповита містикою та приховує у собі багато секретів. Вважають, що у такі "дзеркальні" дні надзвичайно сприятливим буде загадати бажання й вірять, що найближчим часом воно обов'язково здійсниться. Варто врахувати, що ця дата містить у собі нуль, одиницю і двійку. Астрологи ж стверджують, що така правильна послідовність не випадково сталась у рік Бика, адже саме цьому знаку притаманні виваженість і продуманість.

До речі Китайський Новий рік 2021: дата та як відзначають свято

Особливість такої дати й в тому, що на неї випало святкування Китайського Нового року. Тож, сьогодні можна втрапити до відкритих життєвих потоків, що нададуть вам енергію і сили. А також, якщо думати в цей день позитивно, ви можете активізувати свій ріст творчого розвитку й віднайти себе. Не треба забувати й про духовні практики. Вони допоможуть вам знайти правильний шлях у житті та відшукати відповіді на питання у теперішньому та майбутньому.



Дзеркальна дата 12.02.2021

Якщо ви маєте тривожні думки або є речі, які вас турбують, то саме 12 лютого буде гарним часом, аби вирішити всі ваші життєві негаразди. Сьогодні помиріться з людьми, з якими ви у конфліктах, віддайте борги й відпустіть усі негативи вашого життя. Астрологи розповідають, що цей день також сприятливий для прохання допомоги. Проте, якщо людина попросить допомоги тільки для себе, то вона отримає її небагато, якщо ж попросить і для інших, то на неї спрямується позитивний потік енергії.

Як правильно загадати бажання

Якщо у вас є одна чи декілька заповітних мрій та бажань, то коли на годиннику буде рівно 20:02 та 20:20 – подумки уявіть собі те, про що ви так сильно мрієте. Таким чином ви активізуєте у собі потік думок, який допоможе вам у здійсненні всього бажаного.



Дзеркальна дата 12.02.2021 – як загадати бажання

Уявіть собі, що те, про що ви так часто думаєте – уже у вас є: квартира, машина, кохана людина, улюблена робота і т.д. Старайтеся уявити собі все до найменших деталей. Якщо це якась річ профантазуйте її колір чи навіть запах. Коли так уявити важко, то просто намалюйте вашу мрію, дивіться на малюнок й вірте, що скоро це буде вашим. Повішайте чи поставте візуалізоване бажання на якесь місце, де ви завжди будете його бачити і тоді успіх гарантовано!