3 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

3 вересня 2021 , 08:37
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Джерело:

24 канал

3 вересня вшановують святого Тадея – апостола, який народився в місті Едессі. Коли Тадей почув проповідь Іоана Предтечі, то одразу ж прийняв від нього хрещення і залишився в Палестині. За велике бажання служити Богові Тадея було обрано до числа 70 учнів Ісуса Христа.

Іменини цього дня святкує Тадей.

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Прикмети 3 вересня

  • На Тадея суха погода – весь вересень буде без дощів.
  • Багато жолудів 3 вересня – Різдво буде сніжним.
  • Миші роблять у стогах гнізда – осінь буде дощовою й холодно.

Що не можна робити 3 вересня

  • 3 вересня не користуйтесь надщербнутим посудом.  
  • Не конфліктуйте зі своїми другими половинками. Краще заспокоїтись і поговорити у невимушеній атмосфері. 
  • Не лайтеся.
  • Не звертайте уваги на тих людей, які відмовляють вас від планів чи стверджують, що вам щось не вдасться. 
Автор: Андріана Будиш