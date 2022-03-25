Цьогоріч Україна застає світий день Благовіщення у доволі складний час. На нашу країну і наших людей летять смертоносні російські бомби, наші захисники хоробро відбивають вороже військо окупантів й звільняють від них українські міста. У це велике свято помоліться до Матері Божої і попросіть у неї мирного неба й перемоги для всього нашого народу.

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Благовіщення-2022: красиві картинки-привітання



Благовіщення-2022: картинки-привітання



Картинки з Благовіщенням-2022



Привітання з Благовіщенням 2022​



Листівки з Благовіщенням 2022​



Благовіщення віряни західного обряду святкують 25 березня