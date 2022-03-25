В этом году Украина застает светлый день Благовещения в достаточно сложное время. На нашу страну и наших людей летят смертоносные российские бомбы, наши защитники храбро отбивают вражеские войска оккупантов и освобождают от них украинские города. В этот великий праздник помолитесь Матери Божьей и попросите у нее мирного неба и победы для всего нашего народа.

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Благовещение-2022: красивые картинки-поздравления



Благовещение-2022: картинки-поздравления



Картинки с Благовещением-2022



Поздравления с Благовещением 2022



Открытки с Благовещением 2022



Благовещение верующие западного обряда празднуют 25 марта