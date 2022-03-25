Бажаємо лише благих вістей: картинки-привітання з Благовіщенням

25 березня 2022 , 07:01
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25 березня віряни західного обряду вшановують Благовіщення. Привітайте всіх дорогих людей із Благовіщенням й побажайте, щоб Мати Божа і дитятко Ісус дарували їм міцне здоров'я та благословення, особливо зараз.

Цьогоріч Україна застає світий день Благовіщення у доволі складний час. На нашу країну і наших людей летять смертоносні російські бомби, наші захисники хоробро відбивають вороже військо окупантів й звільняють від них українські міста. У це велике свято помоліться до Матері Божої і попросіть у неї мирного неба й перемоги для всього нашого народу.

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Благовіщення-2022: красиві картинки-привітання


 Благовіщення-2022: картинки-привітання


Картинки з Благовіщенням-2022


Привітання з Благовіщенням 2022​


Листівки з Благовіщенням 2022​


Благовіщення віряни західного обряду святкують 25 березня 


Вітаю з Благовіщенням 2022​

Автор: Андріана Будиш