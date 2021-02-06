День Ангела Ксенії: наймиліші картинки-привітання
6 лютого всі жінки, які носять ім'я Ксенія, святкують день Ангела. Відомо, що Ксенія із перекладу з давньогрецької означає "гостинна". Не забудьте привітати дорогу вам Ксеню найкращими картинками-привітаннями.
Джерело:24 канал
Вірять, що ім'я людини має сильний вплив на її долю. Характер Ксенії відзначається не тільки ніжністю та чуйністю, а й кмітливістю, запалом і вмінням добиватись свого. Ксенія дуже добродушна натура і завжди прийде на допомогу своїм друзям.
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День Ангела Ксенії: картинки-привітання
День Ангела Ксенії: картинки
Іменини Ксенії: привітання
День Ангела Ксенії 2021
День Ангела Ксенії 6 лютого
Картинки-привітання день Ангела Ксенії
Привітання з днем Ангела
Іменини Ксенії 2021: картинки
День Ангела Ксенії
Привітання з іменинами Ксенії
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