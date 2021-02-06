День Ангела Ксенії: наймиліші картинки-привітання

6 лютого 2021 , 07:00
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Джерело:

24 канал

6 лютого всі жінки, які носять ім'я Ксенія, святкують день Ангела. Відомо, що Ксенія із перекладу з давньогрецької означає "гостинна". Не забудьте привітати дорогу вам Ксеню найкращими картинками-привітаннями.

Вірять, що ім'я людини має сильний вплив на її долю. Характер Ксенії відзначається не тільки ніжністю та чуйністю, а й кмітливістю, запалом і вмінням добиватись свого. Ксенія дуже добродушна натура і завжди прийде на допомогу своїм друзям.

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День Ангела Ксенії: картинки-привітання


День Ангела Ксенії: картинки

Іменини Ксенії: привітання


День Ангела Ксенії 2021


День Ангела Ксенії 6 лютого


Картинки-привітання день Ангела Ксенії


Привітання з днем Ангела


Іменини Ксенії 2021: картинки


День Ангела Ксенії

Привітання з іменинами Ксенії