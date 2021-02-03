День Ангела Максима: гарні картинки-привітання
Ім'я Максим походить від латинського слова Maximus, що означає найвеличніший. Свій день Ангела Максим святкує 3 лютого. Привітайте іменинника чудовими картинками-привітаннями, які редакція Traditions 24 зібрала для вас у підбірці.
Задля того, аби день Ангела запам'ятався тільки приємними емоціями й радісними усмішками, пропонуємо до вашої уваги найкращі картинки-привітання, які виділять вас з-поміж усіх, хто привітав іменинника.
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День Ангела Максима: найгарніші картинки
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