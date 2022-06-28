День Конституції України – єдине державне свято, яке закріплене в самій Конституції України. Кожного року цей день був вихідним, втім в умовах воєнного стану всі вихідні, влада прийняла рішення про відміну додаткових вихідних на свята. День вважатиметься урочистим, але робочим.

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Історія Дня Конституції України

28 червня 1996 року наша держава отримала свій найважливіший документ, де описані права і обов'язки її громадян, державний устрій, виборча система тощо.

Над документом працювали депутати у сесійній залі всю ніч із 27 до 28 червня 1996 року. На врегулювання всіх питань 315 народним обранцям знадобилося майже доба безперервних дискусій. Голова Верховної Ради Олександр Мороз оголосив результати голосування словами: "Є Конституція!".

Цій події передували 5 років важкої праці, консультацій, криз і домовленостей. 5 років після проголошення незалежності Україна жила без Конституції - це найдовший термін серед пострадянських країн.

Конституція – основний закон, який гарантує кожному громадянину країни свободу і права, а також визначає політичний устрій держави. Усі українці були вільними в своїй країні, мали права та свободу, однак 24 лютого російська орда увірвалася на нашу землю, спричинивши масові звірства, вбивства та руйнування. Чотири місяці українські військові боряться за нашу свободу, ціна якої – дуже висока.

Ми незламний народ незламної країни. Віримо у перемогу та знаємо, що наша країна стане вільною від окупантів, а в блакитному небі більше не буде ракет та чорного диму. З Днем Конституції, українці. "Борітеся – поборете, Вам Бог помагає!".



День Конституції України 2022



День Конституції України 2022



День Конституції України 2022



День Конституції України 2022



День Конституції України 2022



День Конституції України 2022



День Конституції України 2022



День Конституції України 2022



День Конституції України 2022



День Конституції України 2022



День Конституції України 2022