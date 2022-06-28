День Конституции Украины – единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции Украины. Каждый год этот день был выходным, впрочем, в условиях военного положения, власти приняли решение об отмене дополнительных выходных на праздники. День будет считаться торжественным, но рабочим.

Читайте также Петров пост 2022: все, что стоит найти о кратчайшем посте в году

История Дня Конституции Украины

28 июня 1996 года наше государство получило свой важнейший документ, где описаны права и обязанности его граждан, государственное устройство, избирательная система и т.д.

Над документом работали депутаты в сессионном зале всю ночь с 27 по 28 июня 1996 года. На урегулирование всех вопросов 315 народным избранникам понадобились почти сутки непрерывных дискуссий. Председатель Верховной Рады Александр Мороз объявил результаты голосования словами: "Есть Конституция!"

Этому событию предшествовали 5 лет тяжелого труда, консультаций, кризисов и договоренностей. 5 лет после провозглашения независимости Украина жила без Конституции – это самый длинный срок среди постсоветских стран.

Конституция – основной закон, гарантирующий каждому гражданину страны свободу и права, а также определяющий политическое устройство государства. Все украинцы были свободны в своей стране, имели права и свободу, однако 24 февраля российская орда ворвалась на нашу землю, повлекшие массовые зверства, убийства и разрушения. Четыре месяца украинские военные борются за нашу свободу и независимость.

Мы несгибаемый народ несгибаемой страны. Верим в победу и знаем, что наша страна станет свободной от оккупантов, а в голубом небе больше не будет ракет и черного дыма. С Днем Конституции, украинцы. "Боритесь – поборете, Вам Бог помогает!".



День Конституции Украины 2022



День Конституции Украины 2022



День Конституции Украины 2022



День Конституции Украины 2022



День Конституции Украины 2022



День Конституции Украины 2022



День Конституции Украины 2022



День Конституции Украины 2022



День Конституции Украины 2022



День Конституции Украины 2022



День Конституции Украины 2022