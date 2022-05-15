Патріотичні картинки з Днем сім’ї: приділіть увагу рідним

15 травня в Україні відзначають День сім’ї. Цього року, як ніколи, ми розуміємо цінність нашої родини. Немає більшого щастя, ніж рідні люди поруч. Привітайте добрим словом та картинкою своїх близьких.

Міжнародний день сім’ї встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 1993 році і відзначається щорічно 15 травня. Встановлення цього дня покликане звернути увагу громадськості різних країн на численні проблеми сім’ї.

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Сім'я завжди для всіх україніців залишалася хранителькою людських цінностей, культури і історичної спадкоємності поколінь, чинником стабільності і розвитку. Складно переоцінити роль сім'ї для кожного з нас. З родини починається життя, в сім'ї відбувається формування особистості, сім'я є джерелом любові та поваги, на яких будується цивілізоване суспільство і без яких не може існувати людина.

Наша міцна родина та теплі сімейні стосунки – одні з найважливіших речей у нашому житті. Всі ми це дуже чітко зрозуміли, коли в нашу країну прийшла війна. У ці важкі дні ми підтримуємо та турбуємося одне про одного. У такі буремні дні, наші рідні – єдина наша радість та розрада.

Втім не всі сім’ї зараз разом. Війна розлучила жінок зі своїми чоловіками, які захищають нашу країну на фронті, ще частина жінок з дітьми виїхали за кордон заради порятунку своїх нащадків. Та, на жаль, найстрашніша ціна війни – втрата мирних жителів та наших військових.

Окупанти посіяли на нашу землю морок та страх. Російське вторгнення в Україну супроводжується страшними речами: грабунками, зґвалтуваннями, вбивствами, катуваннями, вивезення місцевого населення на територію ворога.

Однак всі громадяни нашої країни та увесь світ знає – Україна незламна. Саме тому ми обов’язково переможемо, а наші діти нарешті побачать своїх татусів, а жінки – чоловіків.

День сім’ї покликаний нагадати нам про сімейні цінності. Якщо війна не розлучила вас з вашими рідними, то проведіть час разом та скажіть їм, як сильно ви їх любите. Традиційно, цей день заведено проводити у колі своєї родини, але якщо ви не маєте змоги особисто привітати рідних, то надішліть їм картинку.



День сім'ї 2022 / Фото з інстаграму Artists4Ukraine



День сім'ї 2022 / Фото з інстаграму Artists4Ukraine



День сім'ї 2022 / Фото з інстаграму Artists4Ukraine



День сім'ї 2022 / Фото з інстаграму Artists4Ukraine



День сім'ї 2022 / Фото з інстаграму Artists4Ukraine



День сім'ї 2022 / Фото з інстаграму Artists4Ukraine



День сім'ї 2022 / Фото з інстаграму Artists4Ukraine



День сім'ї 2022 / Фото з інстаграму Artists4Ukraine



День сім'ї 2022 / Фото з інстаграму Artists4Ukraine



День сім'ї 2022 / Фото з інстаграму Artists4Ukraine



День сім'ї 2022 / Фото з інстаграму Artists4Ukraine



День сім'ї 2022 / Фото з інстаграму Катерини Васенко



День сім'ї 2022 / Фото з інстаграму Blue Yellow Art For Ukraine