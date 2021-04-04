Вийняткові заборони для вийняткового свята: що не можна робити на католицьку Пасху-2021

Пасху Господню християни західного обряду святкують 4 квітня. Віряни вважають цей день найважливішим серед усіх інших християнських свят. Тож, аби з чистим серцем провести таку шановану подію варто знати, що не можна робити у неї.
Християни відзначають Великдень не лише як свято Воскресіння Ісуса Христа, а й як день, у який добро перемогло над злом. У цей час проводяться одні із найсвятковіших церковних Літургій у році, а віряни втішаються й дякують Христу за те, що Він врятував їхні душі від гріха.
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Що можна робити на католицьку Пасху-2021
- Вдосвіта віряни повинні вирушити на Службу Божу, де будуть висловлювати Ісусу Христу подяку й шану за його самопожертву.
- Повернувшись з богослужіння, родина має розпочати святковий сніданок. Першою на трапезі обов'язково їдять свячену писанку.
- На Великдень християнам можна ходити у гості до своєї родини та друзів, однак треба обов'язково захопити із собою домашню паску.
Католицька Пасха 2021: що можна і не можна робити у свято
Що не можна робити на католицьку Пасху-2021
- На Пасху заборонено ходити на кладовище.
- Не можна викидати продукти, які були освячені в храмі. Краще спаліть їх.
- На Великдень не можна відмовляти у милостині чи у допомозі.
- Не варто у цей день прибирати або працювати. Однак, якщо у вас робота "за графіком", то це не вважатиметься порушенням правил.
- У день Великодня не можна сумувати або сваритися.
- Не можна лихословити, пліткувати, засуджувати інших людей.
- На Великдень не можна вінчатись.