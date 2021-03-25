Не стригти волосся й не позичати речі: що не можна робити на католицьке Благовіщення-2021

Благовіщення Пресвятої Богородиці є одним із найбільших християнських свят, яке приносить величезну радість всім вірянам. Католицьке Благовіщення завжди передує Благовіщенню християн східного обряду. Чому не можна пройти повз основні заборони цього важливого свята і які саме суворі застороги існують на Благовіщення – читайте далі.

У 2021 році католики відзначатимуть світлий день Благовіщення Пречистої Діви 25 березня. Це свято має особливе чільне місце з-поміж усіх великих церковних празників, адже у цей день Діва Марія дізналась, що стане Матір'ю Божого Сина.

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Згідно до переказів, до Марії-Діви прийшов Архангел Гавриїл і приніс благу звістку, що вона народить Спасителя. Ангел подарував їй білу лілію й промовив: "Радуйся, благодатна, Господь з Тобою! Благословенна Ти між жінками. І благословен плід лона Твого!"



Католицьке Благовіщення 2021

Окрім білої пахучої лілії, символом Благовіщення є білий голуб. Він означає не лише мир, а й чистоту та гарні новини. Також, вважають, що особливе значення має синій колір, адже саме він був улюбленим у Богородиці, тому в цей день на святкові Служби Божі священники одягають блакитні ряси.

Так, як це свято є одним із 12 найбільших у християнстві, то у цей день є безліч прикмет і заборон. Кажуть, що на Благовіщення земля відпочиває, тому в жодному випадку не можна її торкатися. Прикмети кажуть, що у це велике свято птахи навіть не в'ють свої гнізда.

Що не можна робити на Благовіщення

На Благовіщення суворо заборонено займатися будь-якою роботою.

Також існує така засторога, що у це свято не можна нікому нічого давати з дому, адже разом і з позиченими речима, ви віддасте добробут і достаток.

Ще в давнину на Благовіщення існувала прикмета: "Птах гнізда не в’є, дівчина коси не плете". Це означає, що цього дня заборонені будь-які маніпуляції з волоссям. Його не можна ні стригти, ні фарбувати.



Благовіщення католиків 2021 святкують 25 березня