Благовещение Пресвятой Богородицы является одним из крупнейших христианских праздников, который приносит огромную радость всем верующим. Католическое Благовещение всегда предшествует Благовещению христиан восточного обряда. Почему нельзя пройти мимо основных запретов этого важного праздника и какие именно суровые предостережения существуют на Благовещение – читайте дальше.

В 2021 году католики будут отмечать светлый день Благовещения Пречистой Девы 25 марта. Этот праздник имеет особое почетное место среди всех крупных церковных праздников, ведь в этот день Дева Мария узнала, что станет матерью Сына Божьего.

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Согласно преданиям, к Марии-Деве пришел Архангел Гавриил и принес благую весть, что она родит Спасителя. Ангел подарил ей белую лилию и сказал: "Радуйся, благодатная, Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами. И благословен плод чрева Твоего!"



Католическое Благовещение 2021

Кроме белой пахучей лилии, символом Благовещения является белый голубь. Он означает не только мир, но и чистоту и хорошие новости. Также считают, что особое значение имеет синий цвет, ведь именно он был любимым у Богородицы, поэтому в этот день праздничные богослужения священники одевают голубые рясы.

Так, как этот праздник является одним из 12 крупнейших в христианстве, то в этот день есть множество примет и запретов. Говорят, что на Благовещение земля отдыхает, поэтому ни в коем случае нельзя ее трогать. Приметы говорят, что в этот великий праздник птицы даже не вьют свои гнезда.

Что нельзя делать на Благовещение

На Благовещение строго запрещено заниматься любой работой.

Также существует такое предупреждение, что в этот праздник нельзя никому ничего давать из дома, ведь вместе и с заемными вещами, вы отдадите благополучие и достаток.

Еще в древности на Благовещение существовала примета: "Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет". Это означает, что в этот день запрещены любые манипуляции с волосами. Их нельзя ни стричь, ни красить.



Благовещения католиков 2021 празднуют 25 марта