Католики головне християнське свято святкуватимуть у 2022 році, у неділю, 17 квітня. Попри війну в Україні люди все одно готуються до світлого свята Пасхи, хоч і святкувань цього року зі зрозумілих причин вже не буде таким, як раніше.

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Попри увесь біль та смуток, християнам варто відзначити велике церковне свято – Воскресіння Ісуса Христа та згідно з традиціями, освятити великодній кошик та сісти сім’єю за один стіл, щоб скуштувати свячену паску та яйця.

Традиції католицького Великодня

День перед Великоднем називається Страсною суботою. У католицьких храмах розпочинається Великоднє богослужіння. Перед початком Навечір’я Великодня запалюється Пасхал – особлива свічка, вогонь якої роздають всім християнам.

Тоді Пасхал ставиться на вівтар і священик розпочинає наступну частину богослужіння – Літургію Слова, під час якої читається дев’ять біблійних читань. За Літургією Слова йде Літургія Хрещення та Євхаристійна літургія. Закінчується служба традиційним проголошенням "Христос воскрес!", на що віряни в храмі відповідають "Воістину воскрес!".

У католиків яйця символізують початок нового життя, тому головним атрибутом Великодня вважаються крашанки. Фарбовані великодні яйця мають цікаву історію. Коли Марія Магдалена дізналася, що Христос воскреснув, вона вирішила всім про це розповісти. З доброю звісткою вона прийшла до правителя Риму Тиберія, втім він її слова сприйняв за брехню та заявив, що воскресіння Ісуса таке ж неможливе, як перетворення білого яйця в червоне. Взявши в руки яйце він похолов, адже воно вмить перетворилося на червоне.

Кожна крашанка має своє значення: червоний – жертовна смерть Ісуса Христа; жовтий – просвітлення та мудрість; зелений – молодість та невинність; синій – холод; помаранчевий – сила, витривалість, амбіції; білий – чистота.



17 квітня віряни святкують католицький Великдень

У католиків є ще один цікавий символ – великодній кролик, який знаменує процвітання та успіх. Європейські та американські діти його сильно люблять та вірять в те, що у своїх гніздах він ховає шоколадні яйця. Згідно язичницької легенди, зла богиня Естер зачарувала курку, яка несла різнокольорові яйця та перетворила її на кролика.



17 квітня віряни святкують католицький Великдень

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