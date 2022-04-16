Католики главный христианский праздник будут праздновать в 2022 году, в воскресенье, 17 апреля. Несмотря на войну в Украине, люди все равно готовятся к светлому празднику Пасхи, хотя и празднований в этом году по понятным причинам уже не будет таким, как раньше.

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Несмотря на всю боль и печаль, христианам следует отметить великий церковный праздник – Воскресение Иисуса Христа и согласно традициям освятить пасхальную корзину и сесть семьей за один стол, чтобы отведать священный кулич и яйца.

Традиции католической Пасхи

День перед Пасхой называется Страстной субботой. В католических храмах начинается Пасхальное богослужение. Перед началом Пасхи зажигается Пасхал – особая свеча, огонь которой раздают всем христианам.

Тогда Пасхал ставится на алтарь и священник начинает следующую часть богослужения – Литургию Слова, во время которой читается девять библейских чтений. За Литургией Слова следует Литургия Крещения и Евхаристическая литургия. Заканчивается служба традиционным провозглашением "Христос воскрес!", на что верующие в храме отвечают "Воистину воскрес!".

У католиков яйца символизируют начало новой жизни, поэтому главным атрибутом Пасхи считаются пасхальные яйца. Окрашенные пасхальные яйца имеют интересную историю. Когда Мария Магдалена узнала, что Христос воскрес, она решила всем об этом рассказать. С добрым известием она пришла к правителю Рима Тиберию, впрочем, он ее слова воспринял за ложь и заявил, что воскресение Иисуса так же невозможно, как превращение белого яйца в красное. Взяв в руки яйцо он похолодел, ведь оно превратилось в красное.

Каждое пасхальное яйцо имеет свое значение: красный – жертвенная смерть Иисуса Христа; желтый – просветление и мудрость; зеленый – молодость и невинность; синий – холод; оранжевый – сила, выносливость, амбиции; белый – чистота.



17 апреля верующие празднуют католическую Пасху

У католиков есть еще один интересный символ – пасхальный кролик, знаменующий процветание и успех. Европейские и американские дети его любят и верят в то, что в своих гнездах он прячет шоколадные яйца. Согласно языческой легенде, злая богиня Эстер очаровала курицу, которая несла разноцветные яйца и превратила ее в кролика.



17 апреля верующие празднуют католическую Пасху

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