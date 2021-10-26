Хоч і здається, що Геловін прийшов в українську культуру доволі недавно, це свято сягає корінням часів язичництва Київської Русі. В оригіналі, Геловін створений для того, щоб відлякати злу силу від себе і своїх близьких. Люди вбиралися у страхітливі костюми й розмальовували обличчя, аби налякати нечисть і вигнати її зі своїх осель.

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В Україні існує доволі поширене несприйняття Геловіну, адже багато вірян і церковних настоятелів вважають подію "сатанинським" і язичницьким днем. Українцям звичніше називати це свято Днем усіх святих. Традиційно, у нього люди відвідують могили своєї рідні, де моляться за упокій тих, кого вже нема з нами.

Коли відбудеться Геловін у 2021 році?

Дата Геловіну завжди стала – свято проходить у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. У 2021 році День усіх святих відбудеться з неділі на понеділок.



Коли Геловін 2021 в Україні / Unsplash

Також, у цей день жителі Україні переводитимуть свої годинники на зимовий час. Тож, у добі з 31 жовтня на 1 листопада буде 25 годин.