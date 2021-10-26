Хотя и кажется, что Хэллоуин пришел в украинскую культуру довольно недавно, этот праздник уходит корнями во времена язычества Киевской Руси. В подлиннике, Хэллоуин создан для того, чтобы отпугнуть злую силу от себя и своих близких. Люди наряжались в ужасающие костюмы и разрисовывали лицо, чтобы испугать нечисть и выгнать ее из своих домов.

Читайте также Чудо-история чудо-образа: что известно об Иверской иконе Божией Матери

В Украине существует довольно распространенное невосприятие Хэллоуина, ведь многие верующие и церковные настоятели считают событие "сатанинским" и языческим днем. Украинцам привычнее называть этот праздник Днем всех святых. Традиционно, в него люди посещают могилы своей родни, где молятся об упокоении тех, кого уже нет с нами.

Когда состоится Хэллоуин в 2021 году?

Дата Хэллоуина всегда постоянная – праздник проходит в ночь с 31 октября на 1 ноября. В 2021 году День всех святых состоится с воскресенья по понедельник.



Когда Хэллоуин 2021 в Украине / Unsplash

В этот день жители Украины будут переводить свои часы на зимнее время. Так что в сутках с 31 октября на 1 ноября будет 25 часов.