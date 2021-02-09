Коли в Україні святкуватимуть Масляну-2021: дата і традиції свята

Масляну вважають одним із найдревніших свят, яке походить ще з язичницьких часів. Давні слов'яни гадали, що Масляна символізує смерть зими й прихід весни. Цьогоріч, свято Масляної в Україні відзначатимуть 8 березня.

Вельми цікавою є історія назви свята. Масляну назвають так, бо в тиждень перед Великим постом з раціону харчування виключалися м'ясні страви, а ось молочні продукти ще можна було вживати. У народі це свято асоціюється з смачними печеними млинцями та веселими гуляннями. Основна ціль таких гамірних веселощів полягала у тому, аби розбудити весну від сну і прогнати холоди й морозяну погоду.

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Коли Масляна у 2021 році

Аби взнати, на коли припадає святкування Масляної, треба від дати Великодня (2 травня) вирахувати 48 днів до Великого посту (15 березня), а тоді ще тиждень перед початком посту. Таким чином, дата Масляної у 2021 році випаде на понеділок, 8 березня, а завершиться свято у неділю, 14 березня. По-іншому цю неділю називають Прощеною.



Масляна 2021 в Україні: дата / Pixabay

Гуляти Масляну прийнято цілий тиждень. Люди вірили, що за весь цей час злі сили стомляться від шуму й гамору і покинуть всі домівки.

Святкування Масляної за днями тижня

Понеділок (8 березня) – перший день Масляної називається "Зустріч". Цього дня прийнято запрошувати до себе в гості родичів і пригощати їх різноманітними млинцями та смаколиками. В народі, також є звичай ставити в центрі святкування солом'яну ляльку, яка стоятиме аж до закінчення святкувань.

Вівторок (9 березня) – другий день Масляної має назву "Загравання". У цей день заведено веселитися та кататися на санках.

Середа (10 березня) – третій день свята називається "Ласунка". Господині готують багато смачних страв і пригощають ними всіх, хто прийде в гості. Першочерговою і основною стравою, звісно ж, залишаються млинці.

Четвер (11 березня) – четвертий день гучних святкувань називається "Розгуляй". Цього дня народні гуляння мають тривати від ранку до вечора.

П'ятниця (12 березня) – п'ятий день Масляної має назву "Тещині вечірки". Зять повинен у цей день закликати тещу з тестем в свою оселю і приготувати для них млинці. Вірять, що такі гостини можуть примирити сім'ї, які раніше мали конфлікти.



Тиждень Масляної

Субота (13 березня) – шостий день святкування називається "Посиденьки зовиці". У передостанній день Масляної невістка запрошує до себе в гості своїх рідних батьків та батьків чоловіка.

Неділя (14 березня) – сьомий день Масляної традиційно супроводжуються "Прощеною неділею". Напередодні Великого посту усім варто попросити пробачення у тих людей, перед якими завинили. Прощена неділя є дуже світлим днем перед Великим постом. В останній день Масляної спалюють ляльку з соломи.

Що готувати на Масляну

Традиційною основною стравою на Масляну є млинці. Їх можна готувати різними способами і давати різноманітну начинку, проте є головне правило, якого треба дотримуватись – млинці мають мати форму круга. Це пов'язано з тим, що круг символізує один із найбільших атрибутів весни – сонце.



Млинці на Масляну 2021

Також, господині часто готують на святковий стіл ароматну випічку, солодощі й вареники. В останній день святкування, на Прощену неділю, на столі головною стравою має бути яєчня.

Традиції свята Масляної

У народі, давнім звичаєм на Масляну вважалось робити опудало Масниці. Це велика солом'яна лялька, яку вбирають у жіночий одяг й намисто, як стародавнє божество. Згідно до прикмет, Масниця була втіленням злої зими, яка хотіла заполонити весь світ своїм холодом. Наприкінці свята люди спалювали солом'яну Масницю й тішились, що побороли зиму.



Традиція Масляної

З млинцями, головною стравою Масляної, пов'язують безліч прикмет. Зокрема, вважалось, що в день потрібно з'їсти стільки млинців, скільки разів махне хвостом собака. Також, деякі традиції стосуються процесу випікання цієї страви: якщо млинці вдавались пишними, то й рік буде гарним та благополучним, а от глевкі млинці, що пеклись погано – пророкували господарям дому невдачі та проблеми.

Зустрічаються й прикмети, які стосувались розваг на Масницю. Наприклад, вірили, чим сильніше розгойдатись на гойдалці, тим щасливішим можна було стати, або ж якщо з'їхати з гірки далі, ніж сусід, то й врожай у вас буде кращий. Також, на Масляну прогнозували погоду на літо: якщо холодно – літо буде теплим, а як йде дощ – осінь буде багатою на гриби.