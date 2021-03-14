Тижневе святкування Масниці завершилось: як гуляли міста України – фото, відео

У неділю, 14 березня, традиційно перед початком Великого посту, завершилось тижневе святкування Масниці. Це давнє язичницьке свято, яке тісно вплелось у православну, зокрема українську традицію.

Як святкували Масницю в різни областях України – дивіться далі.

Чернігів

У Чернігові проводжали зиму з кольоровими млинцями, медовухою та народними піснями. На центральній алеї міста влаштували справжнє гуляння.

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Головний атрибут Масниці – млинець – як символ сонця та початку весни.



Святкування у Чернігові / Фото 24 каналу



Млинці на будь-який смак та колір / Фото 24 каналу

Харківщина

На Харківщині традиційним місцем святкування Масниці є село Зачепилівка. Млинці, налисники, вареники – десятки видів масляничних страв господині печуть кілька днів, зокрема й на самому святі.

Секрету з рецептів місцеві хазяйки не роблять. Головне правило – брати виключно домашні продукти та не економити. Господині наголошують, чим більше спекти млинців у ці дні, тим кращим буде рік.



Святкування на Харківщині / Фото 24 каналу

Цьогоріч через пандемію на свято приїхало менше гостей, ніж зазвичай. Традиційно лунали співи та відбувались народні веселощі.



Співи під час святкування Масниці / Фото 24 каналу

Маріуполь

Втім, аби остаточно попрощатись з зимою – необхідно спалити опудало, яке її символізує. В Маріуполі, щоб прогнати холоди, за традицією предків, зробили опудало з сіна.



В Маріуполі палили опудало / Фото 24 каналу

Що таке Масниця

Це східнослов'янське свято, яке відзначали наші предки ще в глибокій давнині. В цей час люди прощались зі зимою та зустрічали весну.

наші предки ще в глибокій давнині. В цей час люди прощались зі зимою та зустрічали весну. Існує версія, що Масниця пов'язана з прославлянням бога сонця Ярила.

С учасне святкування зберегло безліч язичницьких обрядів і традицій, які століттями переходять від наших предків.

Як святкували Масницю в різних регіонах України: дивіться сюжет 24 каналу