Тижневе святкування Масниці завершилось: як гуляли міста України – фото, відео

Джерело:24 канал
У неділю, 14 березня, традиційно перед початком Великого посту, завершилось тижневе святкування Масниці. Це давнє язичницьке свято, яке тісно вплелось у православну, зокрема українську традицію.
Як святкували Масницю в різни областях України – дивіться далі.
У Чернігові проводжали зиму з кольоровими млинцями, медовухою та народними піснями. На центральній алеї міста влаштували справжнє гуляння.
Зверніть увагу Масляна 2021: цікаві традиції й звичаї, які приховує свято
Головний атрибут Масниці – млинець – як символ сонця та початку весни.
Святкування у Чернігові / Фото 24 каналу
Млинці на будь-який смак та колір / Фото 24 каналу
На Харківщині традиційним місцем святкування Масниці є село Зачепилівка. Млинці, налисники, вареники – десятки видів масляничних страв господині печуть кілька днів, зокрема й на самому святі.
Секрету з рецептів місцеві хазяйки не роблять. Головне правило – брати виключно домашні продукти та не економити. Господині наголошують, чим більше спекти млинців у ці дні, тим кращим буде рік.
Святкування на Харківщині / Фото 24 каналу
Цьогоріч через пандемію на свято приїхало менше гостей, ніж зазвичай. Традиційно лунали співи та відбувались народні веселощі.
Співи під час святкування Масниці / Фото 24 каналу
Втім, аби остаточно попрощатись з зимою – необхідно спалити опудало, яке її символізує. В Маріуполі, щоб прогнати холоди, за традицією предків, зробили опудало з сіна.
В Маріуполі палили опудало / Фото 24 каналу
Як святкували Масницю в різних регіонах України: дивіться сюжет 24 каналу