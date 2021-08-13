Медовий Спас 2021: що не можна робити у релігійне свято

На серпень припадає чимало свят. Одне з них українські віряни святкуватимуть 14 серпня – це Медовий Спас. Вірять, що у це свято літо прощається й по-трохи забирає все своє тепло і сонце. Християни ретельно готуються до дня Спаса, адже у нього ще починається Успенський піст. Як правильно провести Медовий Спас-2021 і що не можна робити у це свято – шукайте у матеріалі.

Медовий Спас має декілька назв – хтось називає його Маковим, а хтось Водяним. Назва "Маковій" походить від вшанування церквою братів Маковеїв, котрі були мучениками й загинули за свою віру. Водяним же Спас нарекли через традицію освячувати воду у цей день. Згідно з переказами, колись у візантійському Константинополі лютувала епідемія, тоді священники вирішили освятити воду містян Животворящим Хрестом. Після освячення вода очистилась й епідемія завершилась.

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Традиційно, на Медовий Спас у церквах проводяться великі Служби Божі, де віряни мають змогу освятити маковійки – букети з маку і квітів, продукти бджільництва та воду.

Що не можна робити на Медовий Спас-2021

На Медовий Спас не можна галасувати й влаштовувати вечірки.



Сувора заборона на Медовий Спас стосується прибирання та рукоділля.



У народі вірять, що у це свято не можна відмовляти у милостині. Спеціально на Медовий Спас люди освячували баночку меду, яку потім залишали у храмі, для того, щоб знедолені також могли поласувати солоденьким.



Що не можна робити на Медовий Спас 2021 / Фото Pexels