Що таке Вселенська М'ясопусна субота: якою є історія створення свята і його заборони

Протягом року віряни відзначають 7 великих поминальних субот, які називаються батьківськими. Одною з них є Вселенська М'ясопусна субота. Здавна до цього дня готувались з особливою ретельністю. У чому така важливість М'ясопусної суботи, якою є її історія та якого раціону притримуються люди, святкуючи її – читайте у матеріалі.

Згадування про померлих є одною із найшанованіших традицій у християнській культурі. Так, як щороку ми згадуємо про смерть Ісуса Христа й інших святих, так потрібно згадувати й про спочилих рідних. Для цього церква впровадила у свій календар спеціальні дні, призначені для поминання рідні, яка відійшла у вічність. І першим таким поминальним днем є Вселенська М'ясопусна субота. М'ясопусну суботу у 2021 році відзначають 6 березня. Щороку дата цього дня є різною, адже залежить від того, коли настане Великдень.

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Історія М'ясопусної суботи

Вперше про поминання покійних згадується у грузинському перекладі єрусалимського Лекціонарія VII століття. Поминання спочилих християн встановлено у цю суботу, адже саме вона передує Неділі про Страшний Суд або М'ясопусній Семидмиці, як її ще називають.



М'ясопусна субота: історія свята

Назва цього поминального дня має своє символічне значення. Слово "м'ясопуст" означає відпуск, відмову від м'яса. Це останній день, коли у їжу можна вживати продукти тваринного походження. Цікавим є й те, що М'ясопусну суботу називають Вселенською. Така назва пояснюється тим, що протягом цього дня на Службах Божих згадуються всі хрещені покійні, які жили коли-небудь на Землі, починаючи від Адама.

У церквах, на М'ясопусну, священники відправляють спеціальне богослужіння, під час якого віряни моляться до Бога за упокій померлих, просять для них милосердя і прощення гріхів. Така панахида проводиться напередодні батьківської суботи, тобто ввечері у п'ятницю. А ось вранці, на саму М'ясопусну, служать заупокійну Божественну літургію, де відбувається головне поминання спочилих православних. На таку заупокійну Літургію християни приносять записки з іменами близьких померлих. Згідно до давньої церковної традиції, у цей день прихожани церков також приносять в храм їжу – вино й хліб, щоб спочилим рідним легше жилося у потойбіччі.

Що можна їсти на М'ясопусну суботу

У перший поминальний день – Вселенську М'ясопусну суботу, господині готували особливі страви на стіл. За древнім звичаєм, одною із найважливіших страв були млинці. Вірили, що перший млинець обов'язково треба поставити біля ікон, а решту необхідно було занести на могили рідних.



Що можна їсти на М'ясопусну суботу

Іншою стравою, якій надавали сакральне значення була кутя. Солодку кашу готували з цілих зерен пшениці або іншої крупи з додаванням меду, родзинок й горіхів. Вважалось, що кутя зробить "солодшим" і щасливішим життя померлих.

Так, як М'ясопусна вважається останнім днем, коли можна їсти м'ясо, то дозволити собі шматочок курятини чи яловичини у цей день можна. Не забороняється їсти й рибу. Тож, до Великого посту рибними стравами можна буде себе потішити. Однак, при його настанні , з раціону треба буде виключити і їх.

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Що не можна робити на М'ясопусну суботу

На М'ясопусну суботу не варто дуже побиватись і сумувати за дорогими людьми, які вже не з нами. Хоч це й поминальний день, вірять, що в цей час не можна плакати і думати про погане, адже людям, які є "по той бік", також буде важко. Краще втішитись, що вони у спокійнішому місці й думати, що у них все добре.



Як провести М'ясопусну суботу

Головним правилом на М'ясопусну суботу залишається щира молитва й відвідування церкви. Ті, хто спочив з Богом вже не можуть молитись самі за себе, тож ця місія відведена нам. Чим більше ми будемо приділяти часу цій молитві, чим більше будемо вкладати у неї сенсу й власних переживань, тим спокійнішими будемо, що з нашими близькими все гаразд.