В течение года верующие отмечают 7 больших поминальных суббот, которые называются родительскими. Одной из них является Вселенская Мясопустная суббота. Издавна к этому дню готовились с особой тщательностью. В чем такая важность Мясопустной субботы, какова ее история и какого рациона придерживаются люди, празднуя ее – читайте в материале.

Упоминание об умерших является одной из самых почитаемых традиций в христианской культуре. Так, как каждый год мы вспоминаем о смерти Иисуса Христа и других святых, так нужно вспоминать и о почивших родных. Для этого церковь внедрила в свой календарь специальные дни, предназначенные для поминовения родни, которая отошла в вечность. И первым таким поминальным днем является Вселенская Мясопустная суббота. Мясопустную субботу в 2021 году отмечают 6 марта. Каждый год дата этого дня является разной, ведь зависит от того, когда наступит Пасха.

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История Мясопустной субботы

Впервые о поминовении усопших упоминается в грузинском переводе Иерусалимского Лекционария VII века. Поминовение почивших христиан установлено в эту субботу, ведь именно она предшествует воскресенью о Страшном суде или Мясопустной Семидмице, как ее еще называют.

Мясопустная суббота: история праздника

Название этого поминального дня имеет свое символическое значение. Слово "Мясопуст" означает отпуск, отказ от мяса. Это последний день, когда в пищу можно употреблять продукты животного происхождения. Интересно и то, что мясопустную субботу называют вселенской. Такое название объясняется тем, что в течение этого дня на Службах Божьих упоминаются все крестные усопшие, жившие когда-либо на Земле, начиная от Адама.

В церквях, на Мясопустную, священники правят специальное богослужение, во время которого верующие молятся Богу за упокой умерших, просят для них милосердия и прощения грехов. Такая панихида проводится накануне родительской субботы, то есть вечером в пятницу. А вот утром, на самую Мясопустную, служат заупокойную Божественную литургию, где совершается главное поминовение почивших православных. На такую заупокойную Литургию христиане приносят записки с именами близких умерших. Согласно древней церковной традиции, в этот день прихожане церквей также приносят в храм еду – вино и хлеб, чтобы почившим родным легче жилось в потустороннем мире.

Что можно есть в Мясопустную субботу

В первый поминальный день – Вселенскую Мясопустную субботу, хозяйки готовили особые блюда на стол. По древнему обычаю, одним из важнейших блюд были блины. Верили, что первый блин обязательно надо поставить возле икон, а остальное необходимо было занести на могилы родных.



Что можно есть на мясопустную субботу

Другим блюдом, которому придавали сакральное значение была кутья. Сладкую кашу готовили из целых зерен пшеницы или другой крупы с добавлением меда, изюма и орехов. Считалось, что кутья сделает "слаще" и счастливее жизнь умерших.

Так, как Мясопустная считается последним днем, когда можно есть мясо, то позволить себе кусочек курятины или говядины в этот день можно. Не возбраняется есть и рыбу. Поэтому, к Великому посту рыбными блюдами можно будет себя порадовать. Однако, при его наступлении, из рациона надо будет исключить и их.

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Что нельзя делать на мясопустную субботу

На мясопустную субботу не стоит очень побиваться и скучать по дорогим людям, которые уже не с нами. Хоть это и поминальный день, верят, что в это время нельзя плакать и думать о плохом, ведь людям, которые "по ту сторону", также будет трудно. Лучше утешиться, что они в более спокойном месте и думать, что у них все хорошо.



Как провести мясопустную субботу

Главным правилом на мясопустную субботу остается искренняя молитва и посещение церкви. Те, кто почил с Богом уже не могут молиться сами за себя, поэтому эта миссия отведена нам. Чем больше мы будем уделять времени этой молитве, чем больше будем вкладывать в нее смысла и собственных переживаний, тем спокойнее будем, что с нашими близкими все в порядке.