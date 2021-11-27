Переддень Різдвяного посту 2021-2022: що не можна робити і яких правил треба дотримуватись
Джерело:24 канал
Незабаром українські віряни увійдуть у 40-денний період Різдвяного посту. Для того, щоб з чистою душею і серцем почати цей піст, необхідно добре підготуватись у його переддень.
Православні віряни відзначатимуть Різдвяний піст з 28 листопада по 6 січня. Загальна тривалість посту складає 40 днів, що є доволі символічним. Саме число 40 має сакральне значення для християн: сорок років Мойсей водив єврейський народ пустелею, сорок діб Ісус постив у пустелі перш ніж показати себе світові і почати служити людям, сорок днів воскреслий Спаситель ходив між людей до свого Вознесіння.
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Різдвяний піст – є останнім постом у році, тож він має своє особливе значення. Під час нього люди намагаються максимально очистити свою душу і тіло, аби з честю зустріти народження Христа.
Що потрібно робити у переддень Різдвяного посту
- В останній день перед Різдвяним постом необхідно очистити свою свідомість і свій простір від зайвого. Подумайте над життєвими пріоритетами, перегляньте своє спілкування з людьми й чи приносить воно вам позитивні емоції.
- Помоліться за вдале проходження посту й попросіть у Господа дати вам наснаги й мотивації змінювати себе до кращого.
- Простіть всі образи. Нехай все погане залишиться позаду й дозволить вам легше рухатись уперед.
- У переддень Різдвяного посту намагайтесь зробити як найбільше добрих справ.
Переддень Різдвяного посту-2021: що можна і не можна робити / Фото Pixabay
Що не можна робити у переддень Різдвяного посту
- Не сваріться ні з ким, особливо з ріднею. Якщо ви відчуваєте, що у вас назбиралась злість – "викиньте" її на прибирання чи займіться улюбленою справою, аби заспокоїтись. Лише тоді можна поспілкуватись із рідними і без "гарячковості" пояснити, що змусило вас так почуватись.
- Утримайтесь від гучних гулянь чи вечірок. Цей день потрібно провести в абсолютному спокої, аби налаштувати себе на піст.
- Не сумуйте. Прийдешній піст – це гарна можливість зрозуміти себе як християнина. Тож, потрібно тішитись життю і дякувати Богові за нього.