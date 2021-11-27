Переддень Різдвяного посту 2021-2022: що не можна робити і яких правил треба дотримуватись

Незабаром українські віряни увійдуть у 40-денний період Різдвяного посту. Для того, щоб з чистою душею і серцем почати цей піст, необхідно добре підготуватись у його переддень.

Православні віряни відзначатимуть Різдвяний піст з 28 листопада по 6 січня. Загальна тривалість посту складає 40 днів, що є доволі символічним. Саме число 40 має сакральне значення для християн: сорок років Мойсей водив єврейський народ пустелею, сорок діб Ісус постив у пустелі перш ніж показати себе світові і почати служити людям, сорок днів воскреслий Спаситель ходив між людей до свого Вознесіння.

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Різдвяний піст – є останнім постом у році, тож він має своє особливе значення. Під час нього люди намагаються максимально очистити свою душу і тіло, аби з честю зустріти народження Христа.

Що потрібно робити у переддень Різдвяного посту

В останній день перед Різдвяним постом необхідно очистити свою свідомість і свій простір від зайвого. Подумайте над життєвими пріоритетами, перегляньте своє спілкування з людьми й чи приносить воно вам позитивні емоції.

Подумайте над життєвими пріоритетами, перегляньте своє спілкування з людьми й чи приносить воно вам позитивні емоції. Помоліться за вдале проходження посту й попросіть у Господа дати вам наснаги й мотивації змінювати себе до кращого.

за вдале проходження посту й попросіть у Господа дати вам наснаги й мотивації змінювати себе до кращого. Простіть всі образи. Нехай все погане залишиться позаду й дозволить вам легше рухатись уперед.

Нехай все погане залишиться позаду й дозволить вам легше рухатись уперед. У переддень Різдвяного посту намагайтесь зробити як найбільше добрих справ.



Переддень Різдвяного посту-2021: що можна і не можна робити / Фото Pixabay

Що не можна робити у переддень Різдвяного посту