Петрів піст 2022: все, що варто знайти про найкоротший піст у році

Петрів піст, який запроваджений на честь апостолів Петра і Павла, є першим літнім постом та другим у році. У 2022 році він припадає на понеділок, 20 червня і триватиме до суботи, 11 липня. Петрів піст по-іншому ще ніжно називають Петрівкою.

Кожного року Петрів піст розпочинається в різний час. Все залежить від дня святкування Великодня, адже відлік йде саме від цього величного свята: на 50-й день після Христового Воскресіння ми святкуємо Трійцю, а наступного тижня в понеділок розпочинається Петрів піст.

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Найкоротший піст у році може тривати від 1 до 6 тижнів, проте він завжди закінчується в один час – перед святом Петра і Павла, який відзначають 12 липня. Тому у 2022 Петрівка триватиме трішки більше трьох тижнів – з 20 червня по 11 липня.

Історія свята

Піст розпочався ще у найдавніші часи православної церкви. Згадки про нього відомі з "Апостольського переказу" Іполита Римського і датовані III століттям після Різдва Христового. Утвердився Петрів піст тоді, коли у Римі та Константинополі були відкриті храми на честь апостолів Петра і Павла.



Апостоли Петро і Павло / Фото з відкритих джерел

Апостол Петро був простим рибалкою, а в Господа повірив після того, як Ісус прочитав проповідь в його човні. Сіті рибалки стала рватися від кількості риби, хоча до цього Петро не міг виловити й рибини. Після цього віра його в Бога стала незламною. Він єдиний, хто не побоявся йти за Ісусом по воді.

Щодо Апостола Павла, то він не був християнином. Ба більше – він відправлявся у Дамаск, аби придушити християнство. Але у дорозі його осяяло світло і він почув голос Господа. Чоловік осліп, тому коли прибув у Дамаск, прийняв хрещення. Так до нього повернувся зір, а він разом з Петром стали найбільш ревними послідовниками Христа. Перед тим, як проповідувати Євангеліє серед народу, вони багато постили та молились. Саме звідти і пішов Петрів піст, у який християни повинні більше часу присвятити молитвам та зміцнити свою віру.

Що можна їсти на Петрів піст

Багато християн у Петрів піст також постять, як і в будь-який інший піст року. Проте він не є таким суворим, як, до прикладу, Великий чи Різдвяний. Традиційними стравами Петрівки є пісний зелений борщ, кисилиця та холодник, адже вони подаються як холодні страви і чудово споживаються у спеку. Також в цей період готують овочеві салати, тушковані овочі, рагу та страви з бобових. Для перекусу дозволяється їсти сухофрукти, мед, горіхи, десерти без молока та яєць. Також можна пити компот, квас та фруктовий кисіль.



Що можна їсти у Петрів піст / Фото Vikalinka

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Чи можна святкувати весілля на Петрів піст

Церква забороняє проводити весільні урочистості під час посту. В цей період забороняється алкоголь, жирна та м'ясна їжа, розваги та веселощі. В народі кажуть, що шлюб укладений на Петрівку буде нещасливим та швидко розпадеться.

Варто додати, що у 2022 році особливо варто звернути на масові гуляння, адже Україна та захисники борються з російським військом, тому найкраще буде відмовитись від гучних вечірок. Маленьке домашнє свято може бути у 100 разів кращим, ніж великий банкет, а гроші, які повинні були бути вкладені у свято, ви можете передати на потреби Збройних Сил України.

Разом з молитвою та вірою до перемоги!