Христос народився: що не можна робити на Різдво-2022
7 січня 2022 , 06:58Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Різдво є одним із найочікуваніших і найбільших свят зими. За біблійними переказами, у цей особливий день на світ з'явився Ісус Христос, якому було суджено відкупити людські гріхи ціною власного життя.
Різдво вважають другим за важливістю святом у християн, після Великодня. Цього дня віряни чекають дуже довго й попередньо підготовлюються до нього у період Різдвяного посту. В українській культурі Різдво Христове багате і на цікаві звичаї, і на забобони та застороги.
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Що не можна робити на Різдво Христове-2022
- Так, як Різдво є надзвичайно великим святом, то фізично працювати у нього заборонено.
- Не слід сьогодні шити і в'язати.
- У свято не можна надовго покидати домівку.
- Не можна вставати з-за святкового столу, якщо ви не скуштували усі 12 страв.
- Важливо не нервуватись на Різдво й не сваритись ні з ким. Негативні емоції можуть призвести до біди й проблем зі здоров'ям.
- Не вечеряйте у брудному чи старому одязі. Вшановувати народження Христа необхідно у гарному й врочистому одязі.
- Не забувайте про своїх покійних родичів. На столі поставте ще одну тарілку зі склянкою і хлібом.
- Не лайтесь і не лихословте.
Що можна і не можна робити на Різдво 2022 / Фото Pixabay
Що потрібно зробити на Різдво-2022
- Обов'язково відвідайте Службу Божу у свято й помоліться за здоров'я вашої родини.
- Якщо ви збираєтесь у гості, то не приходьте з пустими руками. Візьміть на гостину трішки куті чи, до прикладу, пампухів.
- Налаштуйтесь на позитив і радість. У світле свято Різдва потрібно думати тільки про хороші речі.