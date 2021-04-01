1 апреля чествуют христианскую святую Дарию Римскую, жившую в 3 веке. В этот день также отмечают День дурака или День смеха и Международный день птиц. В этот день разыгрывают своих близких, друзей и родных.

Именины сегодня празднуют: Дарья и София. К слову Что есть во время Великого поста 2021: календарь питания на каждый день Приметы 1 апреля Теплый и ясный день – ждите сухое и ветреное лето.

Дождь на Дарью – примета того, что летом засухи не будет.

Верба зацвела 1 апреля – ульи пора открывать. Что нельзя делать 1 апреля В этот день нельзя никому ни в чем отказывать.

Не сквернословьте на 1 апреля.

Не ставьте никому ультиматумов сегодня. Возможно, вы сами сможете оказаться в такой же ситуации.