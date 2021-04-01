1 квітня вшановують християнську святу Дарію Римську, що жила в 3 столітті. Цього дня також відзначають День дурня або День сміху та Міжнародний день птахів. У цей день розігрують своїх близьких, друзів та рідних.

Іменини сьогодні святкують: Дарія та Софія. До слова Що їсти під час Великого посту 2021: календар харчування на кожен день Прикмети 1 квітня Теплий і ясний день – чекайте на сухе і вітряне літо.

Дощ на Дарії – прикмета того, що влітку посухи не буде.

Верба зацвіла 1 квітня – вулики пора відкривати. Що не можна робити 1 квітня У цей день не можна нікому ні в чому відмовляти.

Не лихословте на 1 квітня.

Не ставте нікому ультиматумів сьогодні. Можливо, ви самі зможете опинитись у такій ж ситуації.