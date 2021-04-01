1 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
1 квітня вшановують християнську святу Дарію Римську, що жила в 3 столітті. Цього дня також відзначають День дурня або День сміху та Міжнародний день птахів. У цей день розігрують своїх близьких, друзів та рідних.
Джерело:24 канал
Іменини сьогодні святкують: Дарія та Софія.
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Прикмети 1 квітня
- Теплий і ясний день – чекайте на сухе і вітряне літо.
- Дощ на Дарії – прикмета того, що влітку посухи не буде.
- Верба зацвіла 1 квітня – вулики пора відкривати.
Що не можна робити 1 квітня
- У цей день не можна нікому ні в чому відмовляти.
- Не лихословте на 1 квітня.
- Не ставте нікому ультиматумів сьогодні. Можливо, ви самі зможете опинитись у такій ж ситуації.
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