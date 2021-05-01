Именины празднует Кузьма.

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Приметы 1 мая

  • Тепло в первый день мая означает, что следующие недели будут холодными.
  • Дождь 1 мая знаменует богатый урожай.
  • Гуси начинают купаться в воде – будет тепло.

1 травня що не можна робити
1 мая – какой праздник сегодня / Фото Pixabay

Что нельзя делать 1 мая

  • Не работайте сегодня. Накануне Пасхи нельзя заниматься уборкой и шитьем.
  • Не ссорьтесь ни с кем и избегайте конфликтных ситуаций.
  • Не ругайтесь и не обижайте других.
  • Не отказывайте, если у вас попросят милостыню.