Именины празднует Кузьма.
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Приметы 1 мая
- Тепло в первый день мая означает, что следующие недели будут холодными.
- Дождь 1 мая знаменует богатый урожай.
- Гуси начинают купаться в воде – будет тепло.
1 мая – какой праздник сегодня / Фото Pixabay
Что нельзя делать 1 мая
- Не работайте сегодня. Накануне Пасхи нельзя заниматься уборкой и шитьем.
- Не ссорьтесь ни с кем и избегайте конфликтных ситуаций.
- Не ругайтесь и не обижайте других.
- Не отказывайте, если у вас попросят милостыню.