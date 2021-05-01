Іменини святкує Кузьма.

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Прикмети 1 травня

  • Тепло у перший день травня означає, що наступні тижні будуть холодними.
  • Дощ 1 травня знаменує багатий врожай.
  • Гуси починають полоскатися у воді – буде тепло.

1 травня що не можна робити
1 травня – яке свято сьогодні / Фото Pixabay

Що не можна робити 1 травня

  • Не працюйте сьогодні. Напередодні Пасхи не можна займатись прибиранням й шиттям.
  • Не сваріться ні з ким та уникайте конфліктних ситуацій.
  • Не лайтесь і не ображайте інших.
  • Не відмовляйте, якщо у вас попросять милостиню.