Іменини святкує Кузьма.
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Прикмети 1 травня
- Тепло у перший день травня означає, що наступні тижні будуть холодними.
- Дощ 1 травня знаменує багатий врожай.
- Гуси починають полоскатися у воді – буде тепло.
1 травня – яке свято сьогодні / Фото Pixabay
Що не можна робити 1 травня
- Не працюйте сьогодні. Напередодні Пасхи не можна займатись прибиранням й шиттям.
- Не сваріться ні з ким та уникайте конфліктних ситуацій.
- Не лайтесь і не ображайте інших.
- Не відмовляйте, якщо у вас попросять милостиню.