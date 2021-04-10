10 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
10 апреля верующие празднуют день святого Илариона. Иларион был игуменом Пеликитского монастыря и всю свою жизнь посвятил Господу. Святой известен своими чудесами, например, он вызвал дождь посреди засухи и отгонял от полей вредителей. Также сегодня отмечают День брата и сестры.
Источник:24 канал
Именины отмечают Илларион и Илья.
Интересно Что есть во время Великого поста 2021: календарь питания на каждый день
Приметы 10 апреля
- Слышен глухой и продолжительный гром – будет много дождей в ближайшие недели.
- Сороки летают – холод скоро закончится.
- Дождь в этот день – примета того, что будет хороший урожай.
Что нельзя делать 10 апреля
- Нельзя 10 апреля ссориться, обижаться и оскорблять близких.
- В этот день не стоит что-то одалживать.
- Нельзя начинать новые дела.
- Не посещайте сегодня кладбище.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter