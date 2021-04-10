10 апреля верующие празднуют день святого Илариона. Иларион был игуменом Пеликитского монастыря и всю свою жизнь посвятил Господу. Святой известен своими чудесами, например, он вызвал дождь посреди засухи и отгонял от полей вредителей. Также сегодня отмечают День брата и сестры.

Именины отмечают Илларион и Илья. Интересно Что есть во время Великого поста 2021: календарь питания на каждый день Приметы 10 апреля Слышен глухой и продолжительный гром – будет много дождей в ближайшие недели.

Сороки летают – холод скоро закончится.

Дождь в этот день – примета того, что будет хороший урожай. Что нельзя делать 10 апреля Нельзя 10 апреля ссориться, обижаться и оскорблять близких.

В этот день не стоит что-то одалживать.

Нельзя начинать новые дела.

Не посещайте сегодня кладбище.