10 квітня віряни святкують день святого Іларіона. Іларіон був ігуменом Пелікітського монастиря і все своє життя присвятив Господу. Святий відомий своїми чудесами, наприклад, він викликав дощ посеред посухи й відганяв від полів шкідників. Також, сьогодні відзначають День брата та сестри.

Іменини відзначають Іларіон та Ілля. Цікаво Що їсти під час Великого посту 2021: календар харчування на кожен день Прикмети 10 квітня Чути глухий і тривалий грім – буде багато дощів в найближчі тижні.

Сороки літають – холод скоро закінчиться.

Дощ у цей день – прикмета того, що буде хороший урожай. Що не можна робити 10 квітня Не можна10 квітня сваритися, ображатися і ображати близьких.

У цей день не варто щось позичати.

Не можна починати нові справи.

Не відвідуйте сьогодні кладовище.