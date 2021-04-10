10 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
10 квітня віряни святкують день святого Іларіона. Іларіон був ігуменом Пелікітського монастиря і все своє життя присвятив Господу. Святий відомий своїми чудесами, наприклад, він викликав дощ посеред посухи й відганяв від полів шкідників. Також, сьогодні відзначають День брата та сестри.
Джерело:24 канал
Іменини відзначають Іларіон та Ілля.
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Прикмети 10 квітня
- Чути глухий і тривалий грім – буде багато дощів в найближчі тижні.
- Сороки літають – холод скоро закінчиться.
- Дощ у цей день – прикмета того, що буде хороший урожай.
Що не можна робити 10 квітня
- Не можна10 квітня сваритися, ображатися і ображати близьких.
- У цей день не варто щось позичати.
- Не можна починати нові справи.
- Не відвідуйте сьогодні кладовище.
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