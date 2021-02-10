10 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
10 февраля верующие празднуют Ефремов день. Святой Ефрем был богословом, поэтом и учителем при христианской церкви. Люди считают Ефрема заступником от различных бед и верят, что он защитит от природных катастроф.
Источник:24 канал
Поздравления с именинами сегодня принимают: Ефрем, Феодосий, Владимир и Ольга.
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Приметы 10 февраля
- У Ефремов день дует сильный ветер – лето будет дождливым и холодным.
- 10 февраля лес стал черным – будет оттепель.
- Верили, что на Ефрема всегда хорошо клюет рыба.
- Если над деревьями виднеется туман, то скоро пойдет дождь.
- Если птицы летают низко, то в ближайшие несколько дней начнется оттепель.
Что нельзя делать 10 февраля
Что нельзя делать 10 февраля
- 10 февраля не сквернословьте и ни с кем не ссорьтесь.
- На Ефремов день нельзя держать в голове плохие мысли. Считают, что вы можете притянуть беду в дом.
- Сегодня нельзя пить из старых надщербленных чашек. Лучше выбросьте их.
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