10 февраля верующие празднуют Ефремов день. Святой Ефрем был богословом, поэтом и учителем при христианской церкви. Люди считают Ефрема заступником от различных бед и верят, что он защитит от природных катастроф.

Поздравления с именинами сегодня принимают: Ефрем, Феодосий, Владимир и Ольга. Читайте также Выходные в феврале 2021: сколько дней будут отдыхать украинцы Приметы 10 февраля У Ефремов день дует сильный ветер – лето будет дождливым и холодным.

10 февраля лес стал черным – будет оттепель.

Верили, что на Ефрема всегда хорошо клюет рыба.

Если над деревьями виднеется туман, то скоро пойдет дождь.

Если птицы летают низко, то в ближайшие несколько дней начнется оттепель.

Что нельзя делать 10 февраля Что нельзя делать 10 февраля 10 февраля не сквернословьте и ни с кем не ссорьтесь.

На Ефремов день нельзя держать в голове плохие мысли. Считают, что вы можете притянуть беду в дом.

Сегодня нельзя пить из старых надщербленных чашек. Лучше выбросьте их.