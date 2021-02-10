10 лютого віряни святкують Єфремів день. Святий Єфрем був богословом, поетом та учителем при християнській церкві. Люди вважають Єфрема заступником від різноманітних бід та вірять, що він захистить від природніх катастоф.

Привітання з іменинами сьогодні приймають: Єфрем, Феодосій, Володимир та Ольга. Читайте також Вихідні у лютому 2021: скільки днів відпочиватимуть українці Прикмети 10 лютого У Єфремів день дує сильний вітер – літо буде дощовим і холодним.

10 лютого ліс став чорним – буде відлига.

Вірили, що на Єфрема завжди добре клює риба.

Якщо над деревами видніється туман, то скоро піде дощ.

Якщо птахи літають низько, то у найближчі кілька днів почнеться відлига.

Що не можна робити 10 лютого Що не можна робити 10 лютого 10 лютого не лихословте й ні з ким не сваріться.

На Єфремів день не можна тримати в голові погані думки. Вважають, що ви можете притягнути біду в дім.

Сьогодні не можна пити зі старих надщербнутих чашок. Краще викиньте їх.