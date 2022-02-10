Именины 10 февраля празднуют: Владимир, Ольга, Игнат и Федор.

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Приметы 10 февраля

  • Небо затянуло тучами – будет оттепель.
  • Птицы низко летают – ждите морозов.
  • В этот день дует сильный ветер – летом будут падать дожди.
  • Иней на деревьях – скоро весна.

Что нельзя делать 10 февраля

  • Верили, что в этот день нельзя смотреть в грязные зеркала. Ведь если пренебречь этим правилом, то человека ждали беды и болезни.
  • Не обижайтесь сегодня на людей. Не воспринимайте чужой негатив и "отгородитесь" от него своей улыбкой.