Именины 10 февраля празднуют: Владимир, Ольга, Игнат и Федор.
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Приметы 10 февраля
- Небо затянуло тучами – будет оттепель.
- Птицы низко летают – ждите морозов.
- В этот день дует сильный ветер – летом будут падать дожди.
- Иней на деревьях – скоро весна.
Что нельзя делать 10 февраля
- Верили, что в этот день нельзя смотреть в грязные зеркала. Ведь если пренебречь этим правилом, то человека ждали беды и болезни.
- Не обижайтесь сегодня на людей. Не воспринимайте чужой негатив и "отгородитесь" от него своей улыбкой.