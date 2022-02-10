Іменини 10 лютого святкують: Володимир, Ольга, Гнат та Федір.

До слова Масляна-2022 в Україні: коли святкувати смачну й гучну подію

Прикмети 10 лютого

  • Небо затягнуло хмарами – буде відлига.
  • Птахи низько літають – чекайте морозів.
  • Цього дня дме сильний вітер – улітку падатимуть дощі.
  • Іній на деревах – скоро весна.

Що не можна робити 10 лютого

  • Вірили, що цього дня не можна дивитись у брудні дзеркала. Адже, якщо знехтувати цим правилом, то на людину чекали біди і хвороби.
  • Не ображайтесь сьогодні на людей. Не сприймайте чужий негатив і "відгородіться" від нього своєю усмішкою.