Православные верующие 10 марта чествуют святителя Тарасия. Тарасий был уважаемым Константинопольским епископом и славился своей мудростью. По его инициативе строилось много больниц и приютов для обездоленных.

День Ангела сегодня празднуют: Тарас, Александр, Антон, Евгений. Читайте также Масленица 2021: интересные традиции и обычаи, которые скрывает праздник Приметы на 10 марта 10 марта выпадает снег – ожидайте дождливые недели перед Пасхой.

Вороны на Тарасия каркают – лето будет холодным, с большим количеством дождей.

Если грачи вьют гнезда на деревьях – можно ждать теплую погоду.

Приметы утверждают, если на Тарасия сходить к врачу с болезнью, которая вас беспокоит, то вы непременно поправитесь.

Что нельзя делать 10 марта Что нельзя делать 10 марта Согласно народным приметам, мужчинам на Тарасия не разрешается долго спать. Считают, что так они могут потерять всю свою силу и здоровье.

Не планируйте сегодня никаких дел. Если они разрушатся, вы будете очень разочарованы. Из-за этого у вас может вселиться негативная энергия, которая не позволит вам двигаться дальше.