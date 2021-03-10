10 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать
Православные верующие 10 марта чествуют святителя Тарасия. Тарасий был уважаемым Константинопольским епископом и славился своей мудростью. По его инициативе строилось много больниц и приютов для обездоленных.
Источник:24 канал
День Ангела сегодня празднуют: Тарас, Александр, Антон, Евгений.
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Приметы на 10 марта
- 10 марта выпадает снег – ожидайте дождливые недели перед Пасхой.
- Вороны на Тарасия каркают – лето будет холодным, с большим количеством дождей.
- Если грачи вьют гнезда на деревьях – можно ждать теплую погоду.
- Приметы утверждают, если на Тарасия сходить к врачу с болезнью, которая вас беспокоит, то вы непременно поправитесь.
Что нельзя делать 10 марта
Что нельзя делать 10 марта
- Согласно народным приметам, мужчинам на Тарасия не разрешается долго спать. Считают, что так они могут потерять всю свою силу и здоровье.
- Не планируйте сегодня никаких дел. Если они разрушатся, вы будете очень разочарованы. Из-за этого у вас может вселиться негативная энергия, которая не позволит вам двигаться дальше.
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