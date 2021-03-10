10 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити
Православні віряни 10 березня вшановують святителя Тарасія. Тарасій був шанованим Константинопольським єпископом й славився своєю мудрістю. З його ініціативи будувалось багато лікарень та притулків для знедолених.
Джерело:24 канал
День Ангела сьогодні святкують Тарас, Олександр, Антон, Євген.
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Прикмети на 10 березня
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10 березня випадає сніг – очікуйте дощового тижня перед Пасхою.
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Ворони на Тарасія каркають – літо буде холодним, з великою кількістю дощів.
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Якщо граки в'ють гнізда на деревах – можна чекати на теплу погоду.
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Прикмети стверджують, якщо на Тарасія сходити до лікаря з хворобою, яка вас турбує, то ви неодмінно видужаєте.
Що не можна робити 10 березня
Що не можна робити 10 березня
- Згідно до народних прикмет, чоловікам на Тарасія не дозволяється довго спати. Вважають, що так вони мають змогу втратити всю свою силу і здоров'я.
- Не плануйте сьогодні жодних справ. Якщо вони зруйнуються, ви будете дуже розчаровані. Через це у вас може вселитись негативна енергія, яка не дозволятиме вам рухатись далі.
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