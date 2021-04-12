12 апреля 2021 года чествуют преподобного Иоанна Лествичника. После 19 лет монашества он ушел в безлюдное место, где провел 40 лет в молитвах и посте.

Именины празднует Иван. Также читайте Что есть во время Великого поста 2021: календарь питания на каждый день Приметы 12 апреля Одуванчики начинают цвести 12 апреля – лето будет коротким.

Много дождей в апреле – примета того, что летом можно будет собрать много грибов.

Гуси летят высоко – будет много дождей весной и летом. Что нельзя делать 12 апреля В этот день нельзя много работать и выполнять трудные домашние дела.

Также сегодня категорически запрещены ссоры в семье.

В этот день лучше воздержаться от похода в гости.