12 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
12 апреля 2021 года чествуют преподобного Иоанна Лествичника. После 19 лет монашества он ушел в безлюдное место, где провел 40 лет в молитвах и посте.
Источник:24 канал
Именины празднует Иван.
Также читайте Что есть во время Великого поста 2021: календарь питания на каждый день
Приметы 12 апреля
- Одуванчики начинают цвести 12 апреля – лето будет коротким.
- Много дождей в апреле – примета того, что летом можно будет собрать много грибов.
- Гуси летят высоко – будет много дождей весной и летом.
Что нельзя делать 12 апреля
- В этот день нельзя много работать и выполнять трудные домашние дела.
- Также сегодня категорически запрещены ссоры в семье.
- В этот день лучше воздержаться от похода в гости.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter