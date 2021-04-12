12 квітня 2021 року вшановують преподобного Іоанна Лествичника. Після 19 років чернецтва він пішов у безлюдне місце, де провів 40 років в молитвах і пості.

Іменини святкує Іван. Також читайте Що їсти під час Великого посту 2021: календар харчування на кожен день Прикмети 12 квітня Кульбаби починають цвісти 12 квітня – літо буде коротким.

Багато дощів у квітні – прикмета того, що влітку можна буде зібрати багато грибів.

Гуси летять високо – буде багато дощів навесні і влітку. Що не можна робити 12 квітня У цей день не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.

Також, сьогодні категорично заборонені сварки в сім'ї.

Цього дня краще утриматись від походу в гості.